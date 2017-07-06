Команда КВН из Бурятии попросила Лаврова, Ди Каприо и Сашу Грей спасти Байкал

Сборная Бурятии "Хара Морин" записала видео, в котором обратилась к известным людям с просьбой повлиять на строительство трёх ГЭС в Монголии, которое может привести к пересыханию озера.

Кавээнщики, обеспокоенные будущим Байкала, решили запустить флешмоб в Сети. Они сняли клип, в котором попросили главу МИД РФ Сергея Лаврова, первого президента СССР Михаила Горбачёва, актёров Леонардо Ди Каприо и Стивена Сигала, актрису Шэрон Стоун, пианиста Дениса Мацуева и порнозвезду Сашу Грей вступиться за будущее озера. Авторы видео просят всех неравнодушных людей поддержать акцию и также записать свои видеообращения к влиятельным известным людям. Теги проекта: #стопгэс и #байкалживи.

— Быть может, именно ТЕБЯ услышит мировая заезда и окажет благотворное воздействие на решение нашей проблемы. Сохраним Селенгу! Сохраним Байкал! Сохраним нашу Родину для потомков! Запиши ролик обращение и выложи его в соц. сетях с пометкой, к кому ты обращаешься, — говорится в описании к клипу на официальной странице "Хара Морин" ВК (авторская орфография сохранена. — Прим. ред.).

В съёмках клипа приняли участие члены команды Аюур Бат, Марк Николаев, Чимит Жамьянов, Валерий Гуляев, Юрий Дамбаев, Сергей Казазаев, Илья Иванов и другие.

Напомним, некоторое время назад власти Монголии объявили о своих планах построить три ГЭС на основном притоке Байкала (на реке Селенга). Россия сразу же заявила о высоких экологических рисках такого строительства и предложила соседней стране компенсировать недостаток электроэнергии в обмен на отказ от проекта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, к которому кавээнщики обращаются за помощью, заявлял, что МИД постоянно занимается урегулированием ситуации. Кроме того, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ранее выражал уверенность, что, несмотря на все разговоры, Монголия не решится реализовать опасный проект.