"Нас устраивает Черчесов". Мутко ответил на желание Марадоны тренировать сборную

Ранее легендарный аргентинский футболист объяснял, что его приезд в Москву связан с планами стать новым тренером команды.

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко ответил легендарному футболисту из Аргентины Диего Марадоне на выраженную им готовность возглавить российскую сборную по футболу. По словам Мутко, действующий тренер его полностью устраивает.

— Диего Марадона хочет стать главным тренером сборной России? У нас есть свой главный тренер — Станислав Черчесов, и он нас устраивает, — приводит слова Мутко "Чемпионат".

Недавно аргентинец посетил российскую столицу и в интервью "Советскому спорту" признался, что с удовольствием бы стал тренировать российскую сборную.

Кстати, в российской столице Марадона успел и вдоволь повеселиться — футболист познакомился с русскими девушками и даже научился пить с локтя.