В тюрьме мексиканского курортного города были обезглавлены пять заключённых

В тюрьме города Акапулько (расположен на тихоокеанском побережье Мексики) сегодня утром произошла массовая драка. По предварительной информации, пять заключенных были обезглавлены. Об этом сообщил представитель группы по координации безопасности Герреро Роберто Альварес Эредия.
#EnConcretoInforma Riña en #Cereso de #Acapulco deja 5 muertos. https://t.co/jGgJIYuluI pic.twitter.com/gLBtHMl2Ad— EN CONCRETO (@EnConcreto_Mx) 6 июля 2017 г.
В результате тюремной службе безопасности удалось навести порядок только при поддержке военных и вертолётов местного правительства. Видео спецоперации появились в Сети.
#URGENTE Motín en el cereso de #Acapulco dejaría saldo de al menos cinco personas fallecidas. NOTA Aquí: https://t.co/cIVa3K2Gad pic.twitter.com/oUFSeYghoj— El Sol de Acapulco (@elsoldeAca) 6 июля 2017 г.
Autoridades penitenciarias en coordinación con SSP y Fiscalía, efectúan operativo en #Cereso de #Acapulco, informaron fuentes oficiales pic.twitter.com/F7G8KpT3w1— David de la Paz (@daviddelapaz) 6 июля 2017 г.
В настоящее время на месте работают эксперты, которые устанавливают точные обстоятельства гибели заключённых.
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