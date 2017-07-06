В тюрьме мексиканского курортного города были обезглавлены пять заключённых

Мужчинам каким-то образом удалось освободиться, между арестантами началась стычка, в ходе которой пять человек погибли.

В тюрьме города Акапулько (расположен на тихоокеанском побережье Мексики) сегодня утром произошла массовая драка. По предварительной информации, пять заключенных были обезглавлены. Об этом сообщил представитель группы по координации безопасности Герреро Роберто Альварес Эредия.

В результате тюремной службе безопасности удалось навести порядок только при поддержке военных и вертолётов местного правительства. Видео спецоперации появились в Сети.

Autoridades penitenciarias en coordinación con SSP y Fiscalía, efectúan operativo en #Cereso de #Acapulco, informaron fuentes oficiales pic.twitter.com/F7G8KpT3w1 — David de la Paz (@daviddelapaz) 6 июля 2017 г.

В настоящее время на месте работают эксперты, которые устанавливают точные обстоятельства гибели заключённых.