В тюрьме мексиканского курортного города были обезглавлены пять заключённых

Читайте также

В тюрьме мексиканского курортного города были обезглавлены пять заключённых

8
Мужчинам каким-то образом удалось освободиться, между арестантами началась стычка, в ходе которой пять человек погибли.

В тюрьме города Акапулько (расположен на тихоокеанском побережье Мексики) сегодня утром произошла массовая драка. По предварительной информации, пять заключенных были обезглавлены. Об этом сообщил представитель группы по координации безопасности Герреро Роберто Альварес Эредия.

В результате тюремной службе безопасности удалось навести порядок только при поддержке военных и вертолётов местного правительства. Видео спецоперации появились в Сети.

В настоящее время на месте работают эксперты, которые устанавливают точные обстоятельства гибели заключённых.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!