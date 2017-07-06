Эрик Трамп заявил, что в мире нет более жёсткого переговорщика, чем его отец

Такое заявление сын президента США сделал перед первой встречей Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, запланированной на 7 июля.

Эрик Трамп заявил, что его отец надеется установить хорошие отношения с РФ, но в вопросах экономического сотрудничества будет стойко придерживаться своей позиции. Такое мнение 33-летний бизнесмен высказал в эфире телеканала Fox News.

— В мире нет лучшего и более жёсткого переговорщика, чем мой отец, — заверил он.

Эрик отметил, что в ходе первой личной встречи на полях G20 главам двух государств предоставится возможность "примериться" друг к другу и понять, чего ожидать от будущих отношений США и России.

Ранее Bloomberg со ссылкой на инсайдеров сообщил об опасениях американских дипломатов по поводу того, что Владимир Путин может выглядеть убедительнее Дональда Трампа.