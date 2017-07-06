Джамала не поддержала идею запрета на выступления российских артистов на Украине

Победительница "Евровидения-2016" считает, что нельзя смотреть "на всех людей под одним углом".

Украинская исполнительница, которая привезла конкурс "Евровидение" в Киев, раскритиковала законопроект Верховной рады, предусматривающий запрет на выступления российских артистов. Об этом сообщает УНИАН.

— Мне кажется, что здесь нельзя очень резко отделять этот вопрос. Мы не можем быть против всех россиян и смотреть на всех под одним углом зрения, — считает Джамала.

А вот запрет на въезд в страну для тех российских звёзд, которые посещали Крым, артистка находит справедливым.

Отметим, сама Джамала родом из крымско-татарской семьи. И когда несколько месяцев назад в Крыму умер её дедушка, певица не приехала проститься с ним, поскольку не захотела нарушать законодательство Украины.

— Да, есть закон — я не знаю, как он правильно звучит — о незаконном пересечении админграницы с Крымом, в результате чего этого человека потом не впускают на территорию Украины. Понятно, что такое пересечение неправильное и нарушает закон. Мы знаем, что многие исполнители из-за несоблюдения закона не имеют возможности выступать здесь. Я считаю, что это правильно, хотя кому-то может моя такая позиция не нравиться, — заявила она.

Ранее СБУ не пропустила на Украину семь артистов из России за два дня. В частности, Бьянка собиралась выступить в Одессе, а Дельфин и Найк Борзов — в Киеве.