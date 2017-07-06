Девушки из хоккейной сборной США сфотографировались голыми на льду

Девушки из хоккейной команды Соединённых Штатов разделись для фотосессии журнала ESPN Body. Несколько групповых фото, где спортсменки позируют абсолютно обнажёнными, размещены в соцсетях некоторых из них.
Ранее в аналогичных сессиях принимали участие теннисистки Каролина Возняцки и Серена Уильямс.
Что же касается американских хоккеисток, то в съёмках были задействованы Кейси Беллами, Алекс Ригсби, Брайанна Декер, Меган Дагган, Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.
В своё время в стороне от подобных мероприятий не оставались и хоккеисты-мужчины. В частности, обнажёнными фотографировались для СМИ представители "Сан-Хосе" Брент Бёрнс и Джо Торнтон.
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