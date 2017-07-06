Девушки из хоккейной сборной США сфотографировались голыми на льду

Девушки из хоккейной команды Соединённых Штатов разделись для фотосессии журнала ESPN Body. Несколько групповых фото, где спортсменки позируют абсолютно обнажёнными, размещены в соцсетях некоторых из них.

Never would I have imagined that I would someday have the opportunity to bare it all in the @espn Body Issue, and I am extremely proud to do so next to these women. #StrongIsBeautiful Публикация от Alex Rigsby (@arigs33) Июл 5 2017 в 8:04 PDT

Ранее в аналогичных сессиях принимали участие теннисистки Каролина Возняцки и Серена Уильямс.

An experience I'll never forget with these teammates. Online photos available at espn.com @espn #bodyissue Публикация от Kacey Bellamy (@kaybells22) Июл 5 2017 в 7:35 PDT

Что же касается американских хоккеисток, то в съёмках были задействованы Кейси Беллами, Алекс Ригсби, Брайанна Декер, Меган Дагган, Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

В своё время в стороне от подобных мероприятий не оставались и хоккеисты-мужчины. В частности, обнажёнными фотографировались для СМИ представители "Сан-Хосе" Брент Бёрнс и Джо Торнтон.