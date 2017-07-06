Девушки из хоккейной сборной США сфотографировались голыми на льду

Читайте также

Девушки из хоккейной сборной США сфотографировались голыми на льду

8

Девушки из хоккейной команды Соединённых Штатов разделись для фотосессии журнала ESPN Body. Несколько групповых фото, где спортсменки позируют абсолютно обнажёнными, размещены в соцсетях некоторых из них.

Ранее в аналогичных сессиях принимали участие теннисистки Каролина Возняцки и Серена Уильямс.

An experience I'll never forget with these teammates. Online photos available at espn.com @espn #bodyissue

Публикация от Kacey Bellamy (@kaybells22)

Что же касается американских хоккеисток, то в съёмках были задействованы Кейси Беллами, Алекс Ригсби, Брайанна Декер, Меган Дагган, Джослин Ламуре-Дэвидсон и Моника Ламуре-Морандо.

В своё время в стороне от подобных мероприятий не оставались и хоккеисты-мужчины. В частности, обнажёнными фотографировались для СМИ представители "Сан-Хосе" Брент Бёрнс и Джо Торнтон.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!