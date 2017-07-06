Россия предложила США темы к встрече Путина и Трампа

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Россия предложила США темы к встрече Путина и Трампа

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Президент России Владимир Путин. Фото:© РИА Новости/Михаил Климентьев. Президент США Дональд Трамп. Фото:© РИА Новости/Алексей Витвицкий

Темы были отправлены американской стороне задолго до того, как встреча лидеров была запланирована.

Москва передала свои предложения Вашингтону по темам к встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с его французским коллегой в Париже.

По словам министра, пожелания были переданы госсекретарю США Рексу Тиллерсону и его коллегам ещё до их визита в Москву в апреле. Лавров добавил, что теперь российская сторона ожидает ответа США.

Встреча двух лидеров состоится 7 июля на полях саммита "Большой двадцатки".

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