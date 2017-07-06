Скотленд-Ярд просит помочь установить хозяина найденного 7 лет назад пальца

Палец был найден в декабре 2010 года, и полиция до сих пор не может выяснить, при каких обстоятельствах он был отделён от тела.

Скотленд-Ярд просит лондонцев помочь в выявлении личности человека, палец которого был найден в британской столице семь лет назад, в декабре 2010 года.

Как отмечает BBC, за всё это время правоохранительные органы так и не выяснили, при каких обстоятельствах палец был отделён от тела и кому может принадлежать. Известно, что его обнаружила собака на заднем дворе неработающего магазина. Территория была тщательно обыскана полицией, однако больше никаких улик найти не удалось.

Со временем стражи порядка установили, что найденный палец принадлежал мужчине. Был сделан тест ДНК, но совпадений с кем-либо из пропавших или разыскиваемых людей он не выявил.

Издание напоминает, что место, где нашли палец, расположено рядом с Тависток-Сквер, где 7 июля 2005 года смертник произвёл самоподрыв в пассажирском автобусе. В том теракте погибло 13 человек, и ДНК всех убитых полицейские проверили тоже. Совпадений в этой работе также найти не удалось.

Пришлось загрузить результаты теста ДНК в национальную базу пропавших без вести людей, но каких-либо сдвигов в расследовании эта мера не дала. В Скотленд-Ярде это дело уже окрестили "настоящей загадкой" и прибегли к последнему средству: обратились к жителям мегаполиса с просьбой поделиться любой информацией.

— Было бы здорово выяснить, чей это палец, после всех этих лет, — цитирует BBC детектива Тома Буна.