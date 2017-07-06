Луценко пообещал принять законное решение по заявлению Януковича о госперевороте

При этом генпрокурор пообещал, что следствие по делу будет проводиться без его контроля.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал, что возглавляемое им ведомство не только зарегистрирует поданное экс-президентом страны Виктором Януковичем заявление о госперевороте, но и рассмотрит его.

— Мы рассмотрим, конечно, зарегистрируем в соответствии с действующим законодательством уголовное производство о государственном перевороте, передадим в соответствующее подразделение Генпрокуратуры Украины, изучим и примем законное обоснованное решение, — цитирует Луценко портал Лiга.net.

Генпрокурор отметил, что этот процесс будет проходить без его контроля. Луценко добавил, что уже сегодня даст распоряжение своему заместителю Дмитрию Сторожуку открыть производство по делу.

Напомним, в документе, который адвокаты Януковича передали сегодня в Генпрокуратуру Украины, перечислены лица, по мнению экс-президента, ответственные за совершённый в 2014 году госпереворот в стране. Среди них Аваков, Кличко, Луценко, а также Наливайченко, Турчинов, Тягнибок, Яценюк и другие.