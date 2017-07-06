В Гамбурге перед саммитом G20 произошли столкновения антиглобалистов с полицией

Полиция Гамбурга начала разгон антиглобалистов и анархистов, выступающих против проведения саммита G20. Чтобы справиться с разъярённой толпой, стражам порядка пришлось задействовать водомёты и применить слезоточивый газ.

WATCH: Police water cannons being deployed at G20 in Hamburg. https://t.co/NPcEco13IU — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 6 июля 2017 г.

WATCH: Riot police surge into protesters at G20 in Hamburg. https://t.co/PWlzel8T7M — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 6 июля 2017 г.

В ответ митингующие забросали полицейских бутылками и камнями, а также, вооружившись палками, атаковали ряды силовиков. Впрочем, полиция свои действия обосновывает тем, что противники саммита ещё утром устраивали провокации и даже сожгли несколько автомобилей Porsche на парковке у автосалона.