Солдаты из Нигерии по ошибке убили группу фермеров соседнего Нигера

Деревня, в которой военнослужащие открыли огонь по гражданским, находится в зоне, где пребывать запрещено, и фермеров приняли за террористов.

Солдаты Нигерии расстреляли фермеров соседнего Нигера. Как сообщает Reuters, военнослужащие приняли их за боевиков "Боко харам"* и открыли огонь.

Жертвами этой трагедии стали 14 гражданских. Местный высокопоставленный чиновник пояснил агентству, что инцидент произошёл во время патрулирования на юго-востоке страны. Деревня, в которой произошла стрельба, находится в так называемой красной зоне — месте, где запрещено находиться.

По предварительным данным, среди погибших — жители как Нигера, так и Нигерии, где базируется "Боко харам". Представители этой группировки систематически атакуют соседние Нигер, Камерун и Чад.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда