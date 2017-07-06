Пенс пообещал, что американцы вернутся на Луну и доберутся до Марса

Чуть ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о восстановлении Национального совета по космосу.

Во время экскурсии по Космическому центру Кеннеди вице-президент США Майк Пенс пообещал не только вернуть астронавтов на Луну, но и отправить их на Марс.

Pence: "We will put American boots on the face of Mars" https://t.co/I1RdBF0Lzf pic.twitter.com/EtNc9OotfY — The Hill (@thehill) 6 июля 2017 г.

— И по этому мосту в космос наш народ вернётся на Луну, и мы поставим американские сапоги на лицо Марса, — приводит слова Пенса издание The Hill.

Обещание вице-президента Соединённых Штатов прозвучало на фоне подписанного неделю назад распоряжения главы Белого дома восстановить Национальный совет по космосу, который бездействовал почти 25 лет.

Пилотируемая высадка на Луну была целью американской космической программы "Аполлон", действовавшей с 1961 по 1975 годы. Реализовать поставленную задачу удалось 20 июля 1969 года, когда на поверхность спутника Земли ступили астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин. Всего же американцам удалось осуществить шесть успешных высадок на Луну.