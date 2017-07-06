Экс-глава Марий Эл Маркелов написал в СИЗО историческую поэму о Крыме

В общей сложности в активе у бывшего губернатора три стихотворных произведения, помимо крымской темы он пишет о работе и жизни.

Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов во время пребывания в столичном СИЗО "Лефортово" написал три поэмы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы.

Членам комиссии, побывавшим в изоляторе с проверкой, экс-губернатор рассказал, что одна его поэма — историческая, она посвящена Крыму.

— Две других — о его работе и жизни, — сказал член ОНК.

Лайф напоминает, что 6 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Маркелова с должности главы Марий Эл по собственному желанию. 13 апреля в Йошкар-Оле его задержали по подозрению в получении взятки.