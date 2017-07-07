Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продлится 30 минут

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продлится 30 минут

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Президент России Владимир Путин. Фото: © Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS. Президент США Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Jonathan Ernst

Вместе с государственными лидерами на встрече будут также присутствовать руководители министерств иностранных дел России и США.

Президенты двух стран проведут свою первую официальную деловую встречу в стартовый день саммита "Большой двадцатки". Диалог двух лидеров продлится полчаса, сообщает телеканал NBC. Переговоры запланированы на 15:45 по местному времени (16:45 мск).

Также объявлен состав участников встречи. Помимо Владимира Путина и Дональда Трампа в их число вошло ещё четыре человека: глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и два переводчика.

Ранее Лайф писал, что критики Трампа уверены, что президент России переиграет своего американского коллегу, потому что обладает большим опытом в политике и хорошо разбирается в психологии своих собеседников.

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