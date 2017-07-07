Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа продлится 30 минут

Вместе с государственными лидерами на встрече будут также присутствовать руководители министерств иностранных дел России и США.

Президенты двух стран проведут свою первую официальную деловую встречу в стартовый день саммита "Большой двадцатки". Диалог двух лидеров продлится полчаса, сообщает телеканал NBC. Переговоры запланированы на 15:45 по местному времени (16:45 мск).

NEW: White House announces Trump-Putin face-to-face set for 3:45p local/9:45a EST tomorrow.



Scheduled for 30 minutes. — Peter Alexander (@PeterAlexander) 6 июля 2017 г.

Также объявлен состав участников встречи. Помимо Владимира Путина и Дональда Трампа в их число вошло ещё четыре человека: глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и два переводчика.

JUST IN: @NBCNews confirms likely only 6 people in room for Friday's Trump-Putin meeting: Tillerson, Lavrov & translators, per official. — Peter Alexander (@PeterAlexander) 6 июля 2017 г.

Ранее Лайф писал, что критики Трампа уверены, что президент России переиграет своего американского коллегу, потому что обладает большим опытом в политике и хорошо разбирается в психологии своих собеседников.