Стрелок, расстрелявший девять человек под Тверью, признал свою вину

Теперь москвичу Сергею Егорову, устроившему массовое убийство после застольной ссоры, может грозить пожизненный срок.

Москвич Сергей Егоров, обвиняемый в массовом убийстве девяти человек в Тверской области, по результатам психиатрической экспертизы признан вменяемым. Об этом сообщил адвокат Андрей Мишонов.

Он также сообщил, что подозреваемый, признал свою вину. Как следует из его заявления, это произошло на очной ставке с выжившей в трагедии женщиной.

— На очной ставке Сергей Егоров признал вину в совершении убийств, — сказал Мишонов.

Таким образом, Егорову теперь может грозить пожизненное лишение свободы.

Как ранее писал Лайф, причиной массового убийства, произошедшего в дачном кооперативе "50 лет Октября" в посёлке Редкино Конаковского района, стала застольная ссора. 45-летний москвич открыл по обидчикам огонь из охотничьего ружья.

Впоследствии в доме нашли тела трёх женщин и пяти мужчин. Тело ещё одной жертвы было обнаружено в багажнике припаркованной рядом машины. Одной девушке удалось спастись, именно она и вызвала полицию.