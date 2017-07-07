Во Франции вынесли приговор украинцам, на яхте перевозивших нелегалов в Британию

Лидеры преступной группировки находятся в розыске, суд приговорил их к шести, семи и восьми годам тюрьмы заочно.

Суд французского города Рен вынес приговор банде украинцев, которые на своей яхте переправили 157 нелегальных мигрантов в Великобританию. Как сообщает портал Ouest France, двое подсудимых отделались 20-месячным тюремным заключением, остальных фигурантов дела приговорили к заключению на срок от четырёх до восьми лет.

Всего в преступную группировку входило 18 человек, каждому из которых в деле была отведена своя роль. Одни доставляли нелегалов на автомобилях в порты, другие управляли яхтой, третьи не имели прямого отношения к перевозке беженцев, но помогали остальным членам банды. Лишь один из обвиняемых признал свою вину.

Впрочем, перед лицом правосудия предстали всего четверо членов преступного сообщества. Остальные — в том числе трое организаторов, приговорённых к шести, семи и восьми годам — находятся в розыске.