Антиглобалисты ранили 15 полицейских в ходе беспорядков перед саммитом G20

У некоторых силовиков врачи диагностировали травмы глаз из-за разорвавшихся перед лицами петард.

По меньшей мере 15 полицейских получили различные травмы в столкновениях с антиглобалистами, выступающими против проведения саммита "большой двадцатки" в немецком Гамбурге.

Uns liegen derzeit Berichte über 15 verletzte Polizisten vor. Drei von ihnen müssen im Krankenhaus behandelt werden.#G20HAM17 — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 6 июля 2017 г.

Как сообщила полиция на своей странице в "Твиттере", трое пострадавших блюстителя порядка сейчас находятся в больнице, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Отмечается, что некоторые из полицейских получили травмы глаз из-за разорвавшихся перед лицами петард.

Также известно, что протестующие пытались ослепить лазерной указкой пилота полицейского вертолёта, кружившего над местом столкновения силовиков с демонстрантами. В полиции назвали этот эпизод крайне опасным.

Данных о пострадавших среди митингующих пока нет. В нескольких районах Гамбурга беспорядки по-прежнему продолжаются.