Антиглобалисты ранили 15 полицейских в ходе беспорядков перед саммитом G20

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Антиглобалисты ранили 15 полицейских в ходе беспорядков перед саммитом G20

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Плакат против саммита G20 и Дональда Трампа. Фото: © REUTERS/Kai Pfaffenbach

У некоторых силовиков врачи диагностировали травмы глаз из-за разорвавшихся перед лицами петард.

По меньшей мере 15 полицейских получили различные травмы в столкновениях с антиглобалистами, выступающими против проведения саммита "большой двадцатки" в немецком Гамбурге.

Как сообщила полиция на своей странице в "Твиттере", трое пострадавших блюстителя порядка сейчас находятся в больнице, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Отмечается, что некоторые из полицейских получили травмы глаз из-за разорвавшихся перед лицами петард.

Также известно, что протестующие пытались ослепить лазерной указкой пилота полицейского вертолёта, кружившего над местом столкновения силовиков с демонстрантами. В полиции назвали этот эпизод крайне опасным.

Данных о пострадавших среди митингующих пока нет. В нескольких районах Гамбурга беспорядки по-прежнему продолжаются.

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