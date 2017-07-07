В мексиканской тюрьме 28 заключённых погибли в драке

Служба безопасности уже локализовала конфликт. Тела жертв схватки были разбросаны по всему исправительному учреждению.

В тюрьме города Акапулько произошло столкновение между заключёнными. По последним данным, погибло 28 человек, отбывающих наказание, трое раненых. Об этом сообщает газета National Post.

Официальный представитель безопасности тюрьмы Роберто Альварес Эредия заявил, что во время схватки никто из заключённых не сбежал. Служба охраны уже восстановила порядок в исправительном учреждении.

Всего с тюрьме находится более 2000 арестантов. Акапулько является одним из самых беззаконных и преступных штатов Мексики, в котором особо остро стоит проблема производства опиумного мака.