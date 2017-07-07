Прилетевшему на саммит G20 Трампу не хватило места в отелях Гамбурга

В гостинице, на которую положил глаз глава Белого дома, уже обосновался король Саудовской Аравии.

Президенту США Дональду Трампу, прибывшему в немецкий Гамбург на саммит "Большой двадцатки", не нашлось места в местных гостиницах — к тому моменту, когда члены его команды попытались забронировать номер, свободных апартаментов уже не осталось. Об этом сообщает портал BuzzFeed.

Глава Белого дома надеялся поселиться в одном из самых роскошных отелей города — Four Seasons, однако король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд оказался расторопнее и вместе со своей свитой оккупировал его.

В итоге неприкаянного Трампа решили приютить в гостевом доме правительства Гамбурга. Членам его делегации же придётся ютиться в американском консульстве.