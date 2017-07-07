Судью из Пенсильвании обвинили в пристрастии к порно на рабочем месте

Его коллеги пожаловались, что в рабочее время на компьютере судьи демонстрируется непристойное кино, которое он даже не пытается прятать.

Подчинённые 66-летнего судьи из окружного суда Пенсильвании (США) подали жалобу, в которой обвинили его в просмотре порнофильмов на рабочем месте.

Авторами жалобы стали трое судебных клерков, двое из них — женщины. Они утверждают, что неоднократно были свидетелями того, что судья Майкл Мут смотрел порно на своём компьютере.

Одна из жалобщиц, в частности, рассказал, что застала Мута за просмотром фильма, "героинями" которого являлись две лесбиянки. При этом судья не посчитал нужным выключить фильм, несмотря на вошедшую к нему в кабинет коллегу.

В жалобе, которая была подана в Департамент судебной дисциплины, Мута обвинили в сексуальных домогательствах, а также "в экстремальном поведении, порождающем дурную репутацию судебной ветви". Тот факт, что рабочее время тратилось на увлечение порно, не стал отрицать и сам Мут.