Женщина, зарезавшая всю семью, провела сутки в доме с телами

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Женщина, зарезавшая всю семью, провела сутки в доме с телами

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Полиция выясняет мотивы женщины, лишившей жизни супруга и своих малолетних детей.

Власти Атланты обвинили американку в убийстве своих четверых детей и мужа. По словам полиции, 33-летняя Изабель Мартинес сама позвонила в службу спасения. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Прибывшие на место трагедии офицеры нашли тела четырёх детей в возрасте до 10 лет, а также убитого 30-летнего мужа подозреваемой. Ещё одного ребёнка доставили в больницу с серьёзными травмами.

Изабель Мартинес была сразу взята под стражу. Полиция США охарактеризовала случившееся "ужасным преступлением", добавив также, что пока не выяснила мотивов женщины. По словам соседей, американка пробыла в доме с мёртвыми членами семьи целые сутки.

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