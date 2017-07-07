Женщина, зарезавшая всю семью, провела сутки в доме с телами

Полиция выясняет мотивы женщины, лишившей жизни супруга и своих малолетних детей.

Власти Атланты обвинили американку в убийстве своих четверых детей и мужа. По словам полиции, 33-летняя Изабель Мартинес сама позвонила в службу спасения. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Homicide update: 1 adult male & 4 young children are deceased, 1 child transported to hospital with serious injuries. Mom/wife detained. pic.twitter.com/rlVJRJavCQ — Gwinnett Police Dept (@GwinnettPd) 6 июля 2017 г.

Прибывшие на место трагедии офицеры нашли тела четырёх детей в возрасте до 10 лет, а также убитого 30-летнего мужа подозреваемой. Ещё одного ребёнка доставили в больницу с серьёзными травмами.

Изабель Мартинес была сразу взята под стражу. Полиция США охарактеризовала случившееся "ужасным преступлением", добавив также, что пока не выяснила мотивов женщины. По словам соседей, американка пробыла в доме с мёртвыми членами семьи целые сутки.