Россия стала 11-й в рейтинге ООН по уровню кибербезопасности

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Россия стала 11-й в рейтинге ООН по уровню кибербезопасности

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Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира. Фото: © РИА Новости/Кирилл Калинников

Первое место в этом перечне занимает Сингапур, второе отведено Соединённым Штатам.

В списке стран с самым высоким уровнем кибернетической безопасности Россия заняла 11-е место. Это следует из доклада Международного союза электросвязи, являющегося специализированным учреждением ООН.

Согласно документу, первое место в этом рейтинге принадлежит Сингапуру, на втором — США. В первой десятке также располагаются, соответственно, Малайзия, Оман, Эстония, Маврикий, Австралия, Грузия, Франция и Канада.

Авторы доклада сетуют, что лишь половина стран мира имеет стратегию кибербезопасности или находятся в процессе её. Только 38% государств сумели отстроить надёжную стратегию защиты от хакерских нападений и других преступлений в Сети.

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