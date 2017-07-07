Вирус-вымогатель парализовал работу каждого десятого компьютера на Украине

Примерно половина заражённых компьютеров стала непригодна для дальнейшего использования.

Вирус-вымогатель ExPetr (продвинутая версия вируса Petya. — Прим. Лайфа) вывел из строя примерно десять процентов частных, правительственных и корпоративных компьютеров. Об этом агентству Associated Press сообщил бывший директор Microsoft Ukraine, ныне занимающий пост заместителя главы президентской администрации Дмитрий Шимкив.

При этом, по словам Шимкива, примерно половина поражённых вирусом правительственных компьютеров "превратилась в кирпичи" — стала совершенно непригодна для дальнейшего использования.

Спустя девять дней после хакерской атаки официальные лица Украины не предоставили всестороннюю оценку случившегося. Впрочем, первые оценки причинённого ущерба уже появились —министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил Associated Press, что только в его ведомстве ущерб от атаки ExPetr'a исчисляется миллионами долларов.