"Арабский квартет" обвинил Катар в пособничестве терроризму

По заявлению властей, бойкот в отношении Катара продолжится, пока Доха не изменит свою политику.

Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет опубликовали в пятницу совместное заявление в ответ Катару на список требований, предъявляемых к бойкотирующим странам.

#BREAKING: Statement by the four countries: #Qatari government has opposed diplomatic efforts to resolve the crisis https://t.co/MhGWDpCtQK — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 6 июля 2017 г.

Также "арабский квартет" заявил, что непримиримость Катара отражает масштабы его связи с террористическими организациями, добавив, что правительство Катара выступало против дипломатических усилий по урегулированию кризиса.

Помимо этого в документе идёт речь о требованиях, направленных на борьбу с терроризмом, и предотвращении финансирования Катаром экстремистских организаций.