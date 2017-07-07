"Арабский квартет" обвинил Катар в пособничестве терроризму

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"Арабский квартет" обвинил Катар в пособничестве терроризму

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Катар. Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

По заявлению властей, бойкот в отношении Катара продолжится, пока Доха не изменит свою политику.

Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет опубликовали в пятницу совместное заявление в ответ Катару на список требований, предъявляемых к бойкотирующим странам.

Также "арабский квартет" заявил, что непримиримость Катара отражает масштабы его связи с террористическими организациями, добавив, что правительство Катара выступало против дипломатических усилий по урегулированию кризиса.

Помимо этого в документе идёт речь о требованиях, направленных на борьбу с терроризмом, и предотвращении финансирования Катаром экстремистских организаций.

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