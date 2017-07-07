Меркель открестилась от посредничества в переговорах Путина и Трампа на G20

По словам германского канцлера, свою задачу она видит, скорее, в том, чтобы внести вклад в решение проблем.

Ангела Меркель отказалась выступать посредником между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом прибывшая на саммит G20 канцлер Германии заявила журналистам.

— Свою задачу я вижу не в посредничестве, а в том, чтобы вносить вклад в решение проблемы. Таким вкладом является нормандский формат, — цитирует Меркель агентство Reuters.

Канцлер отметила, что Германия и Евросоюз имеют свою "чёткую позицию, в том числе по ситуации на Украине", и в этом смысле, в том числе и с Соединёнными Штатами, идут попытки "найти решение вместе".

Роль принимающей стороны видится Меркель в нахождении компромиссов — например, по её словам, "есть различные опции, которые можно обсуждать" касательно Парижского соглашения по климату.

Лайф напоминает, что саммит "Большой двадцатки" открывается в Гамбурге 7 июля. Также на этот день запланирована встреча лидеров России и США, которая анонсирована на 15:45 по местному времени (16:45 мск). Приблизительное время переговоров — 30 минут.