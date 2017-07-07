Американская полиция 80 километров гналась за похитившим машину Санта-Клаусом

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Американская полиция 80 километров гналась за похитившим машину Санта-Клаусом

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Полицейские автомобили и угнанный Санта-Клаусом внедорожник. Фото: полиции штата Мэн

Задержать угонщика не помогли даже развёрнутые на дороге шипы — на спущенных шинах джип проехал 24 километра.

Полиция штата Мэн после погони протяжённостью в 80 километров арестовала мужчину, представившегося как Санта-Клаус. От стражей порядка он пытался скрыться на угнанном в соседнем Нью-Гэмпшире внедорожнике. Об этом сообщает телеканал NBC.

Погоня проходила на больших скоростях — в отдельные моменты автомобили разгонялись до 180 километров в час. Любопытно, что задержать угонщика не помогли даже развёрнутые на дороге шипы — на спущенных шинах джип проехал 24 километра.

Позднее полиции всё же удалось выяснить имя задержанного. Им оказался 54-летний Кристос Кассарас из Гоффстауна, Нью-Гэмпшир. Мужчине уже предъявили обвинение по пяти статьям. Сейчас он находится под стражей в тюрьме округа Пенобскот.

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