Американская полиция 80 километров гналась за похитившим машину Санта-Клаусом

Задержать угонщика не помогли даже развёрнутые на дороге шипы — на спущенных шинах джип проехал 24 километра.

Полиция штата Мэн после погони протяжённостью в 80 километров арестовала мужчину, представившегося как Санта-Клаус. От стражей порядка он пытался скрыться на угнанном в соседнем Нью-Гэмпшире внедорожнике. Об этом сообщает телеканал NBC.

Погоня проходила на больших скоростях — в отдельные моменты автомобили разгонялись до 180 километров в час. Любопытно, что задержать угонщика не помогли даже развёрнутые на дороге шипы — на спущенных шинах джип проехал 24 километра.

Позднее полиции всё же удалось выяснить имя задержанного. Им оказался 54-летний Кристос Кассарас из Гоффстауна, Нью-Гэмпшир. Мужчине уже предъявили обвинение по пяти статьям. Сейчас он находится под стражей в тюрьме округа Пенобскот.