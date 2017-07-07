Пушистая бомба. В Харькове вместо взрывчатки в коробке нашли котёнка

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Пушистая бомба. В Харькове вместо взрывчатки в коробке нашли котёнка

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Найденный в коробке котенок. Фото: 057.ua

Животное оказалось в заклеенной коробке, оставленной в вагоне поезда на станции "Индустриальная".

В Харьковском метро в одном из вагонов пассажиры обнаружили подозрительную коробку. Бдительные люди сразу вызвали саперов, сообщает городской портал Харькова.

— Содержимое коробки реагировало на металл, потому поезд поставили в тупик, — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Каково было удивление специалистов, когда вместо потенциальной бомбы в плотно заклеенной коробке оказался маленький рыжий котёнок. По словам пресс-секретаря Харьковского метрополитена Вячеслава Хитрина, животное кто-то целенаправленно оставил умирать.

Спасённого котёнка передали в Центр обращения с животными.

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