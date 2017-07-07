Мокрое дело. Помочившейся на флаг США девушке угрожают расправой

Девушка удалила страничку в соцсети Facebook после того, как стала получать множество сообщений с угрозами.

Угрозы убийства и изнасилования посыпались на молодую американку Эмили Ланс (Emily Lance) после того, как в День независимости, 4 июля, она опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" видеоролик с мочеиспусканием на флаг США. Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".

На кадрах сама Эмили с помощью специального приспособления, позволяющего женщинам мочиться стоя, оскверняет лежащий в унитазе флаг. И без того провокационный ролик Эмили сопроводила подписью: "К чёрту ваш национализм. К чёрту вашу страну. К чёрту ваш глупый флаг".

Ролик вызвал остро негативную реакцию в социальных сетях — девушка стала получать множество угроз как в свой адрес, так и в адрес членов своей семьи. Она сообщила недоброжелателям, что её близкие не разделяют её взглядов, а потому им мстить незачем. После чего удалила свою страницу в "Фейсбуке".

Как отмечает телеканал "Би-би-си", осквернение флага не считается в США преступлением.