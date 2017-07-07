Полиция распылила газ в ТЦ Каракаса, пострадали десятки человек

В столице Венесуэлы — Каракасе — полиция применила слезоточивый газ против манифестантов, которые укрылись в торговом центре района Чакао. Результатом этой акции стали десятки пострадавших, сообщает El Nacional.
#MásTemprano #Caracas Efectivos policiales lanzaron bombas lacrimógenas dentro del C.C Sambil en #Chacao. pic.twitter.com/hFN2dgshDA— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 6 июля 2017 г.
По сообщению администрации района, медики оказали помощь 45 человекам, которые пострадали от слезоточивого газа. Из них 17 — это дети. Пользователи социальных сетей также отмечают, что в числе тех, кто пострадал от действий национальной гвардии, немало пожилых людей.
INACEPTABLE ataque de la dictadura contra personas que se encontraban en Centro Sambil #Chacao ¡CRIMINALES! pic.twitter.com/4CxxW8i6q1— Rafael Del Rosario (@RafaDelRosario) 6 июля 2017 г.
4:22pm 6Jul han sido atendidos 14 niños y 15 adultos luego de represión dentro del CC Sambil #Chacao. Inaceptable! pic.twitter.com/OBxWSDoIzF— Fernando Albán (@albanfernando) 6 июля 2017 г.
Напомним, крупнейшие за последние годы акции протестов в Венесуэле привели к гибели порядка 90 человек. Пострадавшими являются около 1,5 тысячи граждан страны.
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