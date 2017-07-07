Полиция распылила газ в ТЦ Каракаса, пострадали десятки человек

В столице Венесуэлы — Каракасе — полиция применила слезоточивый газ против манифестантов, которые укрылись в торговом центре района Чакао. Результатом этой акции стали десятки пострадавших, сообщает El Nacional.

По сообщению администрации района, медики оказали помощь 45 человекам, которые пострадали от слезоточивого газа. Из них 17 — это дети. Пользователи социальных сетей также отмечают, что в числе тех, кто пострадал от действий национальной гвардии, немало пожилых людей.

INACEPTABLE ataque de la dictadura contra personas que se encontraban en Centro Sambil #Chacao ¡CRIMINALES! pic.twitter.com/4CxxW8i6q1 — Rafael Del Rosario (@RafaDelRosario) 6 июля 2017 г.

4:22pm 6Jul han sido atendidos 14 niños y 15 adultos luego de represión dentro del CC Sambil #Chacao. Inaceptable! pic.twitter.com/OBxWSDoIzF — Fernando Albán (@albanfernando) 6 июля 2017 г.

Напомним, крупнейшие за последние годы акции протестов в Венесуэле привели к гибели порядка 90 человек. Пострадавшими являются около 1,5 тысячи граждан страны.