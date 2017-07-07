Полиция распылила газ в ТЦ Каракаса, пострадали десятки человек

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Полиция распылила газ в ТЦ Каракаса, пострадали десятки человек

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В столице Венесуэлы — Каракасе — полиция применила слезоточивый газ против манифестантов, которые укрылись в торговом центре района Чакао. Результатом этой акции стали десятки пострадавших, сообщает El Nacional.

По сообщению администрации района, медики оказали помощь 45 человекам, которые пострадали от слезоточивого газа. Из них 17 — это дети. Пользователи социальных сетей также отмечают, что в числе тех, кто пострадал от действий национальной гвардии, немало пожилых людей.

Напомним, крупнейшие за последние годы акции протестов в Венесуэле привели к гибели порядка 90 человек. Пострадавшими являются около 1,5 тысячи граждан страны.

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