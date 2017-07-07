Владимир Путин прибыл на саммит "большой двадцатки" в Гамбург

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Владимир Путин прибыл на саммит "большой двадцатки" в Гамбург

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Президент России Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Владимир Путин прибыл в Гамбург. Здесь глава российского государства примет участие в мероприятиях саммита "большой двадцатки".

Одним из ключевых событий станет встреча Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, которая запланирована на 15:45 (16:45 мск) 7 июля.

Лидеры России и США поднимут вопросы двусторонних отношений, а также обсудят международные проблемы, в числе которых — ситуация на Украине и сирийский кризис.

Путин также станет участником рабочих заседаний и неформальных встреч, на которых будут обсуждаться различные темы.

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