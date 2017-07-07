CNN сообщил об активизации работы российских разведчиков на территории США

По данным источника СМИ, на территории страны сейчас орудуют 150 шпионов из России.

Российские разведчики наращивают свои усилия по сбору данных в США. Об этом, как сообщает телеканал CNN, говорят нынешние и бывшие сотрудники американской разведки. По их словам, эту картину они наблюдали с момента выборов.

По словам отставного начальника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Стив Холла, россияне могут искать дополнительную информацию об администрации Трампа, которая является новой и по-прежнему непредсказуемой для Москвы.

— Всякий раз, когда отношения между странами ухудшаются, шпионаж и сбор разведывательных данных становятся более важными, поскольку позволяют определить планы и намерения правительства другой страны, — пояснил Холл.

Источники CNN предположили, что сейчас на территории США орудуют 150 российских разведчиков. Их число заметно увеличилось после того, как в декабре 2016 года администрация Барака Обамы выслала из США 35 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.