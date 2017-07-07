Из-за холодного лета в России взлетели цены на овощи

Специалисты отмечают, что ситуация нормализуется с поступлением на прилавки продукции нового урожая.

Из-за аномально холодного лета Россия столкнулась с поздним урожаем, отчего в стране зафиксирован значительный рост цен на овощи. Их стоимость выросла более чем в 1,5 раза, пишут "Известия".

Издание ознакомилось с подготовленным Минсельхозом "Обзором ценовой ситуации на агропродовольственном рынке", в котором приведены данные по по состоянию на 19 июня. Так, килограмм капусты стал стоить на 70% дороже, картофель подорожал на 50%. Эти сведения приведены в сравнении с с соответствующим периодом 2016 года.

Если говорить о конкретных ценах, то стоимость капусты на отчётную дату составляет 46,9 рубля за килограмм, картофеля — 44,8 рубля, лука — 40 рублей.

В пресс-службе Минсельхоза отдельно подчёркивают, что овощные цены "носят ярко выраженный сезонный характер". В свою очередь, Минэкономразвития прогнозирует, что нормализации ситуации следует ждать с поступлением на прилавки овощей свежего урожая.