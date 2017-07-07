Bloomberg: Российских хакеров подозревают в атаках на американские АЭС

Пока хакерам не удалось взять под контроль управление энергетическими объектами, но специалисты обеспокоены настойчивостью, с которой производятся атаки.

Киберпреступники сумели проникнуть в сети по меньшей мере дюжины американских электростанций, в том числе ядерного объекта Wolf Creek в штате Канзас. Как сообщает агентство Bloomberg, главными подозреваемыми оказались российские хакеры.

Специалисты полагают, что хакеры пытаются найти уязвимости в сетях, чтобы со временем перехватить управление над электростанциями и в какой-то момент обрушить энергоснабжение страны. По схожему сценарию, утверждают опрошенные Bloomberg специалисты, развивались события на Украине в декабре 2015 года — в тех событиях они тоже видят "русский след".

Пока хакерам не удалось взять под контроль управление энергетическими объектами. Тем более что АЭС введённой в эксплуатацию в 1985 году Wolf Creek отсутствуют электронные системы управления, да и сами операционные компьютерные системы полностью отделены от корпоративной сети. Тем не менее происходящее вызывает у специалистов серьёзные опасения.

Расследованием дела об атаках на электростанции занимаются несколько частных охранных фирм. Впрочем, пока ни одна из них не связала происходящее с какой-либо конкретной группой хакеров или страной.

— Это не значит, что никакой связи нет. Но на данный момент у нас нет доказательств, — прокомментировал агентству ведущий аналитик компании FireEye Inc., занимающейся вопросами кибербезопасности, Шон Макбрайд.

Напомним, в конце июня Федеральное бюро расследований США разослало предупреждение руководителям компаний энергетического сектора об угрозе кибератаки.