Британку, обвинившую 15 мужчин в изнасиловании, отправили за решётку

Женщина обвиняется в даче фальшивых показаний во время расследования и проходит по четырём пунктам статьи "Препятствие проведению следствия".

25-летнюю Джемму Бил приговорили к тюремному сроку за дачу заведомо ложных показаний. В 2012 году женщина обвинила 15 мужчин в групповом изнасиловании. Всех задержанных приговорили к семи годам заключения, сообщает Mirror.

Спустя пять лет выяснилось, что жительнице Великобритании, страдающей от избыточного веса, всего-навсего не хватало мужского внимания. Все жертвы ложных обвинений британки оказались невиновны.

Как сообщили в суде, для достоверности обвинений женщина нанесла себе несколько увечий. Однако, когда в 2015 году Бил снова обратилась в суд с подобным случаем, судмедэксперты не обнаружили признаков сексуального насилия. Именно этот повод и стал решающим в пересмотре дела 15 мужчин.