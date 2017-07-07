Британку, обвинившую 15 мужчин в изнасиловании, отправили за решётку

25-летнюю Джемму Бил приговорили к тюремному сроку за дачу заведомо ложных показаний. В 2012 году женщина обвинила 15 мужчин в групповом изнасиловании. Всех задержанных приговорили к семи годам заключения, сообщает Mirror.
Спустя пять лет выяснилось, что жительнице Великобритании, страдающей от избыточного веса, всего-навсего не хватало мужского внимания. Все жертвы ложных обвинений британки оказались невиновны.
Как сообщили в суде, для достоверности обвинений женщина нанесла себе несколько увечий. Однако, когда в 2015 году Бил снова обратилась в суд с подобным случаем, судмедэксперты не обнаружили признаков сексуального насилия. Именно этот повод и стал решающим в пересмотре дела 15 мужчин.
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