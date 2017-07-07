В Японии владелец магазина потратил $ 11 000 на гроздь винограда

Владелец продуктового супермаркета одним из первых захотел пустить в продажу эксклюзивный сорт.

В Японии на аукционе продана гроздь нового сорта винограда за рекордную сумму — 11 тысяч долларов. Виноград получил название "Рубиновые римляне" и отличается особым сладким вкусом, сообщает BBC.

Такамару Кониши, счастливый обладатель только что поступившего в продажу сорта винограда, заплатил за каждую из 30 ягод винограда 360 долларов.

— Мы выставим эти ягоды в нашем магазине напоказ и будем давать покупателям попробовать их на вкус, — пояснил владелец Кониши, являющийся владельцем продуктового супермаркета.

Для японцев подобные баснословные траты денег на элитные продукты совсем не редкость. Одно только яблоко на японском аукционе может стоить до 3 долларов, а бахчевые культуры иногда продаются по цене элитного марочного вина. В прошлом году несколько дынь ушли с молотка более чем за 12 тысяч долларов.