Сенаторы попросили Трампа не возвращать России изъятые Обамой посольские дачи

Группа сенаторов, в которую входят представители Демократической и Республиканской партий США, призвала Дональда Трампа не возвращать России две дипломатические дачи, отнятые при Бараке Обаме. Об этом сообщает издание The Hill.

— Кремль отказывается признать своё участие в кампании по борьбе с Соединёнными Штатами. А потому возвращение этих особняков Владимир Путин воспримет как поощрение, что приведёт к опасной эскалации дестабилизирующих действий Кремля против демократий во всем мире, — говорится в письме, адресованном Трампу.

Напомним, Барак Обама в последние недели своего президентства выслал из США 35 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже, а также закрыл две посольские дачи в Мэриленде и Нью-Йорке, где, по словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, отдыхали дети дипломатов.