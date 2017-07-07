США решили сохранить власть президента Сирии Башара Асада

По данным СМИ, это положение входит в новую американскую стратегию, которая будет представлена Владимиру Путину на саммите в Гамбурге.

Администрация президента США разработала новую стратегию действий в Сирии, и в ней нет планов по смещению сирийского президента Башара Асада, пишет журнал Daily Bеаst.

По информации издания, эту стратегию в личной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным изложит американский лидер Дональд Трамп. Их встреча, напомним, состоится в рамках саммита G20 в Гамбурге 7 июля.

Вкратце основные положения стратегии таковы: сохранение власти Асада, согласие с идеей России и её союзников о создании "зон безопасности", сотрудничество с Москвой, в том числе по вопросам патрулирования российскими войсками части сирийских территорий.

Также отмечается, что что в те районы Сирии, которые находятся под контролем правительственных войск, Соединённые Штаты вторгаться не будут. По их контролем останутся территории, находящиеся под началом сил поддерживаемой ими оппозиции.

Скорее всего, американская сторона предварительно озвучит стратегию на встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова. Эти переговоры должны пройти перед беседой двух лидеров.