Премьер Австралии рассказал, о чём бы поговорил с Путиным при случайной встрече

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Премьер Австралии рассказал, о чём бы поговорил с Путиным при случайной встрече

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Премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл. Фото: © Mick Tsikas/via REUTERS 

Проживание в одном отеле с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" даёт возможности для дополнительного общения. Такое мнение высказал премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл.

В беседе с журналистами он заявил, что если бы ему довелось случайно встретиться с российским лидером, то в первую очередь он адресовал бы Путину слова приветствия.

— В зависимости от времени суток я могу сказать "Добрый день" или "Добрый вечер, — сказал Тёрнбулл.

Примечательно, что эти приветственные фразы австралийский премьер произнёс по-русски.

Тёрнбулл сообщил, что что у него уже было несколько встреч с Путиным и что им "есть что обсудить".

— В прошлом мы подробно обсуждали ситуацию в Сирии и как можно положить конец этому ужасному конфликту, — рассказал он.

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