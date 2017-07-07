Госдеп выступил за создание в Нидерландах трибунала по сбитому "боингу" MH-17

Государственный департамент США поддержал идею предоставить судам Нидерландов право вынести приговор лицам, виновным в крушении малайзийского "боинга" MH-17 под Донецком в июле 2014 года. Ранее это предложение озвучили члены Объединённой следственной группы, расследующей обстоятельства трагедии.

— Мы абсолютно уверены в способности голландской системы уголовного правосудия прийти к справедливому и беспристрастному решению, — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, в Госдепе пообещали, что продолжат сотрудничество со следователями, и призвали другие страны также оказать помощь, чтобы виновные были привлечены к ответственности.