Госдеп выступил за создание в Нидерландах трибунала по сбитому "боингу" MH-17

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Госдеп выступил за создание в Нидерландах трибунала по сбитому "боингу" MH-17

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Обломки самолёта авиакомпании Malaysia Airlines, разбившегося под Донецком 17 июля 2014 года. Фото: © REUTERS/Antonio Bronic

Государственный департамент США поддержал идею предоставить судам Нидерландов право вынести приговор лицам, виновным в крушении малайзийского "боинга" MH-17 под Донецком в июле 2014 года. Ранее это предложение озвучили члены Объединённой следственной группы, расследующей обстоятельства трагедии.

— Мы абсолютно уверены в способности голландской системы уголовного правосудия прийти к справедливому и беспристрастному решению, — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Кроме того, в Госдепе пообещали, что продолжат сотрудничество со следователями, и призвали другие страны также оказать помощь, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

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