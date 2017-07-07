Американец сделал предложение своей возлюбленной во время ареста

Житель штата Оклахома может сорвать пальму первенства среди самых оригинальных способов сделать предложение о замужестве. Американец Брэндон Томпсон попросил руку и сердце своей возлюбленной, стоя на коленях и уже находясь в наручниках во время ареста.
Во время празднования Дня благодарения, который также является и днём рождения мужчины, в его квартиру ворвались сотрудники правоохранительных органов. Томпсон обвиняется в мошенничестве и уже шесть раз был объявлен в розыск.
Видеокамеры на улице зафиксировали момент, когда задержанного мужчину вывели на улицу полицейские и тот обратился к одному из офицеров с небольшой просьбой. Получив разрешение полицейского, арестованный мужчина опустился на колено перед своей подругой, спросив, выйдет ли она за него.
Несмотря на то что один из наиболее важных моментов в жизни Леандрии Кейт проходил в полной суматохе и без наличия традиционного обручального кольца, девушка ответила согласием.
— Я знала, что скажу ему "да". Я очень сильно люблю его. Мы переживём все наши взлёты и падения. Думаю, это самая настоящая и безусловная любовь, понимаете? — рассказала невеста изданию New York Daily News.
Девушка поделилась, что чувствует себя удивительно. Пара планирует пожениться, как только справится с юридическими проблемами Томпсона.
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