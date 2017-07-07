Американец сделал предложение своей возлюбленной во время ареста

Несмотря на то, что мужчине светит наказание за шесть случаев мошенничества, его подруга всё равно сказала ему "да".

Житель штата Оклахома может сорвать пальму первенства среди самых оригинальных способов сделать предложение о замужестве. Американец Брэндон Томпсон попросил руку и сердце своей возлюбленной, стоя на коленях и уже находясь в наручниках во время ареста.

Во время празднования Дня благодарения, который также является и днём рождения мужчины, в его квартиру ворвались сотрудники правоохранительных органов. Томпсон обвиняется в мошенничестве и уже шесть раз был объявлен в розыск.

Видеокамеры на улице зафиксировали момент, когда задержанного мужчину вывели на улицу полицейские и тот обратился к одному из офицеров с небольшой просьбой. Получив разрешение полицейского, арестованный мужчина опустился на колено перед своей подругой, спросив, выйдет ли она за него.

Несмотря на то что один из наиболее важных моментов в жизни Леандрии Кейт проходил в полной суматохе и без наличия традиционного обручального кольца, девушка ответила согласием.

— Я знала, что скажу ему "да". Я очень сильно люблю его. Мы переживём все наши взлёты и падения. Думаю, это самая настоящая и безусловная любовь, понимаете? — рассказала невеста изданию New York Daily News.

Девушка поделилась, что чувствует себя удивительно. Пара планирует пожениться, как только справится с юридическими проблемами Томпсона.