В США пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов и ранил трёх человек

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В США пассажир пытался проникнуть в кабину пилотов и ранил трёх человек

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Три человека, находившихся на борту летевшего из Сиэтла в Пекин самолёта получили ранения, когда один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилота. Об этом сообщает телеканал CNN.

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