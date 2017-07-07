Тёмная сторона премьера Индии: Нарендра Моди завершил речь "Имперским маршем"

Музыкальной темой Дарта Вейдера из киносаги "Звёздные войны" завершилось выступление индийского политика, посвящённое налоговой реформе. Об этом сообщает телеканал ABC.

Моди представил новый налог на товары и услуги, который был назван самым большим налоговым преобразованием за всё время независимости Индии. Закончив, политик помахал толпе под аккорды "Имперского марша", написанного композитором Джоном Уильямсом для пятого эпизода "Звёздных войн".

Это не первый случай, когда премьер-министр выдаёт в себе фаната истории, созданной Джорджем Лукасом. В 2014 году Моди завершил свою речь в Центральном парке Нью-Йорка знаменитой фразой рыцарей-джедаев "Да пребудет с вами сила".