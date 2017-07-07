Reuters: Компьютеры британских парламентариев взломали хакеры-любители

В ходе расследования выяснилось, что все пострадавшие использовали примитивные и легко вычисляемые пароли.

Массовый взлом электронной почты членов британского парламента, вероятнее всего, осуществили хакеры-любители, а не профессиональная группа, действующая в интересах правительства другой страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Первоначально подозрения по традиции пали на российских хакеров, однако в ходе расследования эксперты по кибербезопасности усомнились в этом. Сейчас они склоняются к версии, что доступ к личным данным 90 из 650 парламентариев получили любители. Причём во всех случаях у взломанных электронных почтовых ящиков были примитивные пароли.

При этом следователи по-прежнему не могут сказать, кто именно стоит за этой кибератакой. Следователи надеются, что этот случай убедит политиков и других общественных деятелей использовать более сложные пароли для своей электронной почты и различных сайтов.