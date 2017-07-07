Мэр Нью-Йорка присоединится к митингующим против саммита G-20

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Мэр Нью-Йорка присоединится к митингующим против саммита G-20

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Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Фото: © REUTERS/Brendan McDermid

Заграничная поездка де Блазио держалась в тайне до самого момента вылета нью-йоркского мэра из аэропорта.

Мэр Билл де Блазио отменил посещение традиционной церемонии принятия полицейской присяги и неожиданно отправился в Гамбург, где выступит с речью перед демонстрантами, протестующими против саммита "Большой двадцатки". Об этом сообщает New York Post.

Стало известно, что американец примет участие в нескольких мероприятиях, касающихся саммита G-20, а также будет основным докладчиком протестной демонстрации в Гамбурге.

Помимо этого, мэр воспользуется поездкой в Германию, чтобы навестить своего сына Данте, студента Йельского университета, который проводит лето на стажировке в Берлине.

Республиканский политик Николь Маллиотакис обвинила де Блазио в том, что вместо того чтобы решать проблемы у себя в городе, он отправился в Европу.

— Невероятно. Вместо того чтобы летать по всему миру, он должен быть здесь и выполнять свою работу. У нас убили полицейского, уличная бездомность выросла, — прокомментировала Маллиотакис.

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