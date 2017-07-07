В Китае проложили самый длинный в мире подводный тоннель

Протяжённость тоннеля составила почти семь километров, глубина залегания — 40 метров ниже уровня морского дна.

В Китае путь из Гонконга через Макао в город Чжухай в ближайшее время сократится с трёх часов до 30 минут. Это стало возможным благодаря созданию самого длинного и глубокого в мире подводного автомобильного тоннеля, сообщает телеканал CCTV.

Несмотря на масштаб проекта, он стал лишь частью единого транспортного узла, включающего в себя также мост протяжённостью 22,9 километра и два искусственных острова. Строительство выполнялось силами муниципалитетов города Чжухай в провинции Гуандун и особыми административными районами Гонконг и Макао.