Пилота самолёта, разбившегося во Флориде, съел аллигатор

По словам полиции, авиакатастрофа произошла из-за потери ориентации пилота в тёмное время суток.

Самолёт "Сессна-152" разбился в болотистой местности недалеко от Хомстеда. Тело лётчика удалось быстро отыскать при помощи спасательного вертолёта. Однако погибшего пилота к тому моменту обгладывал огромный аллигатор, сообщает Daily Mail.

По данным Федерального управления авиации, погибший пилот был единственным человеком на борту самолёта. Полиция выдвигает версию, что самолёт потерпел крушение из-за пространственной дезориентации лётчика в темноте.

Также стало известно, что рухнувший самолёт, зарегистрированный в Майами, прежде уже совершал аварийную посадку в 2015 году. Полиция проводит расследование, управлял ли погибший пилот самолётом при предыдущей аварии.