Власти Канады направят почти семь млн долларов помощи Украине

По предварительным данным, деньги будут выделены на проекты по соблюдению прав человека, обеспечению безопасности и разминированию Донбасса.

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что аплодирует реформам, проводимым на Украине. А потому в целях их развития канадские власти направят 6,89 миллиона долларов помощи этой стране, цитируют министра украинские СМИ.

— С начала кризиса в 2013 году Канада была на передовой в помощи международного сообщества Украине. Канада аплодирует воплощённым на Украине реформам и надеется, что эти новые проекты помогут решить безотлагательные вопросы безопасности и миротворческие потребности Украины, пока украинцы строят безопасное, стабильное и процветающее будущее, — заявила Христя Фриланд.

В то же время, как ранее сообщал Лайф, только прямые убытки Киева от военного конфликта в Донбассе составили около 50 миллиардов долларов. Такие данные привёл замминистра обороны Украины Иван Руснак.