Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Легион"

Согласно предварительной информации, кредитное учреждение участвует в системе страхования вкладов.

Центробанк с 7 июля отозвал лицензию на осуществление операций у московского банка "Легион". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Как отметили представители ЦБ, такое решение принято в связи с неисполнением "Легионом" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, значением капитала ниже 2% и снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, который был актуален в момент государственной регистрации.

— Прекращение деятельности "Легиона" осуществляется в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" и нормативными актами ЦБ, — отмечается в сообщении.