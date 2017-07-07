Взрыв произошёл в шахте рудника Заполярный в Норильске

На четвёртом участке рудника Заполярный в Норильске в 8 часов утра по местному времени произошёл взрыв газа, предположительно метана.
В результате пострадало трое шахтёров. Их подняли спасатели. Рабочие доставлены в больницу с травмами лёгкой и средней степени тяжести. По данным Лайфа, ещё пятеро числятся без вести пропавшими, среди них четыре проходчика и мастер участка.
На месте происшествия работают экстренные службы. Всего на момент взрыва в шахте было 165 человек. Спасатели уже эвакуировали 137 человек.
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