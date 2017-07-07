Взрыв произошёл в шахте рудника Заполярный в Норильске

При взрыве газа пострадали трое шахтёров, ещё пятеро пропали, и их судьба пока остаётся неизвестной.

На четвёртом участке рудника Заполярный в Норильске в 8 часов утра по местному времени произошёл взрыв газа, предположительно метана.

В результате пострадало трое шахтёров. Их подняли спасатели. Рабочие доставлены в больницу с травмами лёгкой и средней степени тяжести. По данным Лайфа, ещё пятеро числятся без вести пропавшими, среди них четыре проходчика и мастер участка.

На месте происшествия работают экстренные службы. Всего на момент взрыва в шахте было 165 человек. Спасатели уже эвакуировали 137 человек.