Новым вице-премьером Крыма стал Владимир Серов

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Новым вице-премьером Крыма стал Владимир Серов

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Владимир Серов. Фото: © РИА Новости/Тарас Литвиненко

Как сообщается, с 14 ноября 2014 года он являлся главой городской администрации Судака.

Владимира Серова назначили на должность вице-премьера Правительства Крыма. Главой администрации Судака он был с 14 ноября 2014 года.

— Согласовать назначение Серова Владимира Николаевича на должность заместителя председателя Совета министров республики Крым, — отмечается в решении внеочередной сессии парламента республики.

Отметим, что депутаты также согласовали освобождение от должности вице-премьера правительства Крыма Бориса Зимина. Согласно планам, он будет занимать должность руководителя Черноморнефтегаза.

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