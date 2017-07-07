Новым вице-премьером Крыма стал Владимир Серов

Владимира Серова назначили на должность вице-премьера Правительства Крыма. Главой администрации Судака он был с 14 ноября 2014 года.
— Согласовать назначение Серова Владимира Николаевича на должность заместителя председателя Совета министров республики Крым, — отмечается в решении внеочередной сессии парламента республики.
Отметим, что депутаты также согласовали освобождение от должности вице-премьера правительства Крыма Бориса Зимина. Согласно планам, он будет занимать должность руководителя Черноморнефтегаза.
- Популярные
- По времени